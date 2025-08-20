Бенфика в новом сезоне выиграла все матчи. Лиссабонцы победили Спортинг в Суперкубке, дважды одолели Ниццу в квалификации ЛЧ, а затем и Эштрелу в чемпионате. Приятно, что Трубин защищал ворота "орлов" в каждом из поединков – причем Анатолий не пропустил ни одного гола. Встречу с Фенербахче в Стамбуле украинец тоже начал в основе.

Скучный матч

Стоит отметить, что матчи Бенфики пока что не впечатляют большим количеством моментов, однако и сопернику мало что позволяют. На стадионе Шюкрю Сараджоглу ничего не изменилось – в первом тайме португальцы и турки создали только по одному острому эпизоду. Оба представляли собой выстрел метров с 30-ти. Оба потянули голкиперы.

Более красивый сейв удался Эгрибаяту. Ворота стамбульцев парировал удар Актюркоглу со стандарта в левую девятку.

До перерыва гости провели 7 касаний в штрафной, а 5 их ударов потянули на 0,16 ожидаемых голов. Хозяева имели 5 касаний при 3-х ударах – они потянули на мизерные 0,06 xG. И это при том, что Фенербахче выставил сильный состав – с Эн-Несири (экс-форвардом Севильи) и Дураном (играл за Астон Виллу) на острие атаки, с Амрабатом (экс-хавбек МЮ) и Семеду в средней линии и со Шкриньяром в центре обороны.

Второй тайм не стал лучше. Бенфика вообще ничего не сделала, а на 69-й минуте еще и в меньшинстве осталась. "Героем" стал центрхав Флорентину, который накануне отпраздновал свое 26-летие. Фенербахче же пытался давить сразу после выхода на поле, но почти все выстрелы до 80-й минуты оказались заблокированными или неострыми.

Подопечным Жозе Моуринью не помогала даже игра в большинстве. Во втором тайме турки провели 9 ударов (3 в створ) и совершили 8 касаний в штрафной. Команда наиграла на мизерные 0,23 ожидаемых гола.

Трубин имел немного работы, но привез гол

Главным хайлайтом Анатолия в первом тайме стал сейв на 42-й минуте. Остерволде вколотил с дальней дистанции в правый угол, но наш земляк не спал. Другие два удара прошли по центру и оказались слишком медленными, поэтому нет даже смысла делать скриншоты.

Во втором тайме Трубин скучал почти весь матч. До финальной 10-минутки вспоминается только удар головой от Эн-Несири и выстрел Дурана с линии штрафной. Казалось, что все завершится спокойно, однако без привоза наш земляк не смог.

На 81-й минуте Талиска зарядил с дистанции над перекладиной, а украинец не смог парировать спокойно – похоже, он попытался поймать мяч, но не удержал его в руках. Сфера отскочила в перекладину, а Эн-Несири тут же сыграл на добивании. Бенфику спас офсайд у Юсефа.

Кроме того, следует отметить уверенную игру на выходах. Особенно важным стал перехват кросса Фреда перед перерывом. А вот игра ногами у Анатолия не пошла – у него всего 12 точных пасов из 23-х, и лишь 5 точных длинных передач из 16-ти.

Хорошо, что команда Жозе Моуринью не смогла этим воспользоваться. Финальный свисток зафиксировал нулевую ничью. Фенербахче – сплошная нищета, поэтому с большой вероятностью Трубин прорвется в основной этап ЛЧ. Важно только не напривозить в Лиссабоне.

