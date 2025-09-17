Лиссабонскую Бенфику может возглавить Жозе Моуринью, сообщает журналист Педро Альмейда.

Трубин и Судаков официально остались без главного тренера после поражения Бенфики в ЛЧ

62-летний португалец в последний раз работал в Фенербахче, который оставил после поражения в плей-офф квалификации Лиги чемпионов 2025/26 именно от Бенфики.

Напомним, руководство лиссабонского клуба после домашнего поражения от Карабаха в ЛЧ распрощалось с Бруну Лаже, который возглавлял команду в течение года.

В составе Бенфики выступают два украинца: голкипер Анатолий Трубин и хавбек Георгий Судаков.

Добавим, что Моуринью достиг больших успехов в Челси, Порту, Реале и Интере, однако последние его проекты в Манчестер Юнайтед, Тоттенхэме и Роме завершались фиаско.

EXCLUSIVE: José Mourinho is new Benfica head coach. pic.twitter.com/MKZFSjCfSy — Pedro Almeida (@pedrogva6) September 17, 2025

Карабах шокировал Бенфику в украинском шоу на Да Луж, Опорочив Судакову дебют мечты – Кащук принес победу после 0:2