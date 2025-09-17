Бенфика уже нашла нового наставника – Судаков и Трубин могут оказаться под руководством легенды
Португальский наставник Жозе Моуринью, похоже, скоро возглавит новую команду.
Лиссабонскую Бенфику может возглавить Жозе Моуринью, сообщает журналист Педро Альмейда.
Трубин и Судаков официально остались без главного тренера после поражения Бенфики в ЛЧ
62-летний португалец в последний раз работал в Фенербахче, который оставил после поражения в плей-офф квалификации Лиги чемпионов 2025/26 именно от Бенфики.
Напомним, руководство лиссабонского клуба после домашнего поражения от Карабаха в ЛЧ распрощалось с Бруну Лаже, который возглавлял команду в течение года.
В составе Бенфики выступают два украинца: голкипер Анатолий Трубин и хавбек Георгий Судаков.
Добавим, что Моуринью достиг больших успехов в Челси, Порту, Реале и Интере, однако последние его проекты в Манчестер Юнайтед, Тоттенхэме и Роме завершались фиаско.
Карабах шокировал Бенфику в украинском шоу на Да Луж, Опорочив Судакову дебют мечты – Кащук принес победу после 0:2