Бенфика уволила главного тренера – Шахтер стал одной из причин отставки

В конце сезона португальский гранд вынужден срочно искать нового наставника.

После поражения от Маритиму (0:2) в рамках 29-го тура чемпионата Португалии Бруно Лаге обратился к руководству клуба с просьбой своей отставки с поста главного тренера, сообщает официальный сайт "орлов".

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Боссы португальского гранда решили отпустить 44-летнего специалиста без колебаний, ведь также имели претензии к его работе. После 29-ти туров Примейра-лиги "орлы" находятся на втором месте, отставая от Порту на 6 очков. Также на стадии 1/16 финала Лиги Европы Бенфику выбил донецкий Шахтер, обыграв португальцев с счет 5:4 по сумме двух матчей.

Имя нового руководителя пресс-служба Бенфики пока не сообщает.

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