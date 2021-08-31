Бенфика договорилась о трансфере Валентино Лазаро, сообщает официальный сайт португальского клуба.

Трансферный дедлайн, лето-2021: Харатин меняет клуб, два варианта Супряги, Ман Юнайтед завершил переход Роналду – LIVE

Хавбек Интера перебрался в стан "орлов" на правах аренды, соглашение рассчитано до лета 2022-го. В прошлом сезоне Валентино защищал цвета Боруссии М, за которуб провел в Бундеслиге 22 матча и отметился двумя голами.

Напомним, Бенфика на групповом этапе Лиги чемпионов проведет первый поединок против Динамо, матч запланирован на 14 сентября.

Результаты жеребьевки группового турнира ЛЧ – тяжелые соперники Динамо и Шахтера, Яремчук возвращается в Украину