Бенфика усилилась хавбеком Интера перед матчем с Динамо
Австрийский полузащитник Валентино Лазаро присоединился к команде Яремчука.
Бенфика договорилась о трансфере Валентино Лазаро, сообщает официальный сайт португальского клуба.
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Хавбек Интера перебрался в стан "орлов" на правах аренды, соглашение рассчитано до лета 2022-го. В прошлом сезоне Валентино защищал цвета Боруссии М, за которуб провел в Бундеслиге 22 матча и отметился двумя голами.
Напомним, Бенфика на групповом этапе Лиги чемпионов проведет первый поединок против Динамо, матч запланирован на 14 сентября.
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