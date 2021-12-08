Динамо U-19 встречается на выезде с Бенфикой в матче 6-го тура Юношеской Лиги УЕФА. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Бенфика U-19 – Динамо U-19 на "Футбол 24", стартует в 14:00. Телетрансляция – на Динамо TV. Обе команды уже гарантировали себе евровесну, однако только первое место позволит получить прямую путевку в 1/8 финала. Восемь вторых мест сыграют в стыковых матчах с победителями Пути чемпионов стран. Подопечные Игоря Костюка приехали в Лиссабон в статусе лидера группы (13 очков). Бенфика находится на второй строчке (13 пунктов).

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Стартові склади команд

Бенфика U-19: Соареш, Томе, Араужу, Антониу Силва, Родригеш, Нуну Фелиш, Невеш, Мартим Нету, Сантуш, Семеду, Морейра

Динамо U-19: Нещерет, Бенедюк, Боль, Дячук, Малыш, Бражко, Яцык, Близниченко, Волошин, Диалло, Горбач