Бенфика стала первым финалистом Кубка Португалии

Бенфика прошла Фамаликан в рамках 1/2 финала Кубка Португалии. Читайте отчет о матче на сайте "Футбол 24".

Кубок Португалии, 1/2 финала

Фамаликан – Бенфика – 1:1 (первый матч – 2:3)

Голы: Мартинес Тони, 78 – Пицци, 24

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Неделю назад в первом полуфинальном матче на Эштадиу да Луж Бенфика едва вырвала победу над своим соперником благодаря голу уже в компенсированное время.

Имея за плечами такое преимущество, "орлы" не планировали отсиживаться в защите и в середине первого тайма открыли счет. Пицци разогнал атаку левым флангом, получил элегантный пас от Черви и в одно касание отправил мяч в сетку.

Фамаликан не собирался мириться с таким ходом событий и начал давить на ворота гостей, но эти действия никак не приносили результата. Лишь на 78 минуте Мартинес Тони сумел восстановить равновесие. На большее хозяев, несмотря на бешенное преимущество, не хватило – 3:4 по сумме двух матчей. Бенфика стала первым участником финала Кубка Португалии. Второй финалист определится в матче между Порту и Академико Визеу.

Напомним, что матч 1/16 финала Лиги Европы Шахтер – Бенфика состоится уже 20 февраля в Харькове, начало в 19:55.

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