Бенфика выставила на трансфер нескольких футболистов, среди которых оказался и полузащитник Педриньо, сообщает UOL Esporte.

Педриньо – в Шахтер: "горняки" готовы выложить впечатляющую сумму за бразильского полузащитника Бенфики

По информации источника, спрос на игрока со стороны европейских клубов незначительный. Почти все заинтересованные команды готовы предложить Бенфике максимум аренду с правом выкупа, что не совсем устраивает португальский клуб. Сейчас Бенфика оценивает Педриньо в 12-15 млн евро, хотя ранее планировала выручить за игрока от 35 до 40 млн евро.

К слову, его контракт с португальским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 15 млн евро. Ранее серьезный интерес к бразильцу приписывали донецкому Шахтеру.

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