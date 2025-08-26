Бенфика предложила Шахтеру за полузащитника Георгия Судакова около 27 миллионов евро.

Бенфика в течение последних нескольких часов сделала предложение донецкому Шахтеру на сумму от 25 до 27 миллионов евро за украинского атакующего полузащитника Георгия Судакова, информирует Maisfutebol. Украинский клуб начал переговоры, запросив за игрока около 30 миллионов евро, однако "орлы" пытаются снизить цену.

Судаков стал новой приоритетной целью для усиления атакующей полузащиты Бенфики после того, как попытки Тьяго Альмады, Жоау Феликса и Мохамеда Амуры были сорваны.

В Бенфике уже играет украинец и бывший партнер Судакова по Шахтеру – вратарь Анатолий Трубин.

