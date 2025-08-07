В последние дни Бенфика дважды обращалась к Манчестер Юнайтед с просьбой обсудить возможные переговоры по Антони. Сначала "орлы" объявили о готовности взять бразильского игрока в аренду, в то время как английский клуб, по-прежнему, считает приоритетным вариантом постоянный трансфер. Однако переговоры продолжаются за кулисами, информирует Maisfutebol.

Бенфика с самого первого контакта осознавала, что сделка с "красными дьяволами" довольно сложная, особенно из-за финансовых препятствий, поэтому клуб одновременно продолжает рассматривать другие варианты на рынке.

В настоящее время Юнайтед оценивает левоногого вингера примерно в 50 миллионов евро, однако игроком интересуются и другие европейские клубы, включая РБ Лейпциг, Байер и Брайтон. Антони не входит в планы Рубена Аморима на новый сезон.

В свои 25 лет Антони имеет действующий контракт с Манчестер Юнайтед до июня 2027 года. Стоит отметить, что в 2023 году, когда он перешел из Аякса, его стоимость составляла около 95 миллионов евро.

