Стороны решили расторгнуть контракт по обоюдному согласию, сообщает официальный сайт португальского гранда.

Экс-легионер Карпат покинул Вислу Краков – продержался всего месяц и не сыграл ни одного матча

Летом 2018-го Бенфика подписала форварда Шахтера на правах свободного агента. Феррейра быстро разочаровал "орлов" и уже через 6 месяцев был арендован Эспаньолом. За "попугаев" выступал 1,5 года, но выкупить его так и не решились. Аргентинцу пришлось возвращаться в Бенфику – 3 матча и ни одного результативного действия за полсезона.

Добавим, что на протяжении последних дней Феррейру связывали с переходом в испанскую Сельту.

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