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Бенфика разгромила Спортинг в матче за Суперкубок Португалии

00:50 33 Читати українською
Бенфика разгромила Спортинг в матче за Суперкубок Португалии
Игроки Бенфики / Официальный твиттер "орлов"

Лиссабонское дерби завершилось сверхуверенной победой "орлов".

Суперкубок Португалии 2019

Бенфика – Спортинг – 5:0

Голы: Силва, 40, Пицци, 60, 75, Гримальдо, 64, Чикиньо, 90+1

Удаление: Думбия, 89 (Спортинг)

В первом тайме зрители увидели хоть какое-то подобие борьбы. Бенфика смогла открыть счет только на сороковой минуте – Рафа Силва замкнул подачу партнера на дальней штанге.

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А вот второй тайм превратился в настоящее избиение Спортинга. "Львы" ничем не смогли ответить на четыре мяча Бенфики, которая в очередной раз доказала свой статус сильнейшей команды Португалии (именно "орлы" выиграли местный чемпионат в прошлом сезоне). Настоящим героем встречи стал хавбек Пицци, который к голевой передаче на Силву добавил дубль – 5:0.

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