Главный тренер Бенфики Жорже Жезуш может остаться без работы в ближайшее время.

Руководство Бенфики соберется на срочное совещание, чтобы определить дальнейшую судьбу Жорже Жезуша, сообщает A Bola.

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Поражение в Кубке Португалии от Порту (0:3) может стать последним матчем для Жезуша у руля "орлов". По информации СМИ, у 67-летнего специалиста есть предложение от бразильского Фламенго.

Напомним, Жезушу неожиданно удалось вывести Бенфику в 1/8 финала Лиги чемпионов, оставив позади Барселону и Динамо. После 15 туров чемпионата Португалии, "орлы" расположились на третьей строчке, а следующим соперником снова станет Порту.

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