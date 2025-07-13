Украинский голкипер Анатолий Трубин может уже в ближайшее время сменить место работы.

Дублер Анатолия Трубина в Бенфике Самуэл Соареш станет основным в сезоне-2025/26, сообщает Record.

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По информации источника, тренерский штаб "орлов" полностью доверяет 23-летнему воспитаннику команды, которого еще в прошлом сезоне понемногу подпускали к основе (он провел почти все матчи в Кубке Португалии).

В то же время Анатолий Трубин будет выставлен на трансфер. Бенфика планирует хорошо заработать на украинце после его эффектной игры на Клубном чемпионате мира. Еще одной причиной потенциального прощания с Трубиным является его зарплата – Анатолий входит в тройку крупнейших "толстосумов" лиссабонцев.

Интересно, что Бенфику не пугает тот факт, что 40% от трансфера она, согласно договору, должна отдать Шахтеру.

Напомним, Трубин перешел в португальский клуб летом 2023 года за 10 млн евро. В прошлом сезоне провел за "орлов" 51 матч во всех турнирах (в том числе 4 на КЧМ-2025), в которых пропустил 54 гола (в 21 поединке отстоял "на ноль"). Его контракт с Бенфикой рассчитан до 30 июня 2028 года. Transfermarkt оценивает вратаря в 28 млн евро.

К слову, предметный интерес к Трубину проявляет Манчестер Юнайтед, который накануне остался без основного голкипера – Андре Онана травмировал заднюю поверхность бедра и вылетел на 3 месяца. Также подписание украинца рассматривал Манчестер Сити.

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