Бенфика – ПСВ: стартовые составы и онлайн-трансляция матча плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА – Яремчук в старте
В рамках первого матча плей-офф квалификации Лиги чемпионов лиссабонская Бенфика принимает ПСВ. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА Бенфика – ПСВ начнётся в 22:00 по киевскому времени. Видеотрансляция пройдет на платформе MEGOGO, текстовую онлайн-трансляцию проведёт "Футбол 24".
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Стартовые составы команд:
Бенфика: Влаходимос – Гонсалвеш, Отаменди, Лукас Вериссимо, Морато – Вайгль, Мариу, Гримальдо – Яремчук, Силва, Пицци
ПСВ: Дроммел – Мвене, Андре Рамальо, Боскальи, Макс – Сангаре, Гётце, ван Гинкель – Мадуэке, Захави, Гакпо
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