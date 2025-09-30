Челси сыграл с Бенфикой в рамках второго тура основного этапа Лиги чемпионов сезона 2025/26 (1:0). Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

В стартовом туре Лиги чемпионов Бенфика на своем поле обидно уступила азербайджанскому Карабаху, а Челси проиграл Баварии. Поэтому перед сегодняшним матчем обе команды находились в одинаковом положении и имели отличный шанс улучшить свои позиции в турнирной таблице.

Для наставника Бенфики Жозе Моуринью эта игра имела особое значение – португалец ранее дважды возглавлял Челси. За время работы с "синими" он добыл восемь трофеев: три титула Премьер-лиги, Кубок Англии, три Кубка английской лиги и Суперкубок Англии.

Этот матч также мог стать встречей двух лучших друзей – Михаила Мудрика и Георгия Судакова. Однако все мы знаем ситуацию с вингером Челси, который сейчас отстранен от футбола из-за допинг-скандала.

Относительно основы Бенфики на поединок – украинские игроки Георгий Судаков и Анатолий Трубин вышли в стартовом составе "орлов". С первых минут экс-хавбек Шахтера активно включился в игру. Сперва Георгий обыгрался с партнером и сделал острый прострел, который перехватил Санчес. Уже через две минуты Судаков отдал на Лукебакио, тот пробил с острого угла, но Санчес перевел мяч в стойку.

На 11-й минуте Гарначо пробил с острого угла, однако удар не удался, и мяч не попал в ворота. Сразу после этого Судаков попытался пробить из-за пределов штрафной – мяч пролетел мимо ворот.

Далее команды обменялись опасными моментами: Лукебакио отдал в штрафной на Риоса, но его удар оказался слишком слабым и точно попал в руки Санчесу. Нету ответил мощным выстрелом из-за пределов штрафной – мяч пролетел близко, но немного неточно, и голкипер оставил свои ворота нетронутыми.

Уже в следующем эпизоде Трубину пришлось вытаскивать мяч из сетки ворот. После подачи Гарначо прострелил вдоль ворот, и Риос, пытаясь выбить мяч, случайно поразил собственные ворота – 1:0!

После этого Бенфика также имела момент: Лукебакио вошел в штрафную и сделал прострел, но защитники Челси не позволили Павлидису пробить по воротам.

В дальнейшем игра стала менее острой. На 39-й минуте Трубин ошибся после передачи Силвы и был вынужден выбивать мяч за пределы поля, чем подарил сопернику угловой. Выполнять стандарт пошел капитан Челси Энцо Фернандес, но он услышал шквал недовольства от болельщиков Бенфики – шум был настолько громким, что Жозе Моуринью вынужден был лично успокаивать фанатов.

Трубин также и спасал Бенфику – В конце первого тайма Анатолий отразил опасный удар Джорджа, Не позволив Челси удвоить перевес. В раздевалки команды ушли с минимальным преимуществом Челси.

Второй тайм начался в спокойном темпе – обе команды действовали осторожно и почти не создавали моментов у ворот. На 70-й минуте после навеса Нету Трубин не успел среагировать на мяч и врезался в Антониу Силву, которому понадобилась помощь медиков. Силва не смог продолжить поединок, и его заменил Томас Араужу.

На 77-й минуте Жозе Моуринью решил снять с игры Георгия Судакова. В конце второй половины матча Нету сильно пробил или простреливал с острого угла – Трубин уверенно парировал этот удар.

Арбитр добавил 6 минут, и в компенсированное время произошел еще один яркий эпизод матча – Жоао Педро получил вторую желтую карточку, а вместе с ней и красную. Однако это не повлияло на результат матча - Челси минимально победил Бенфику.

