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Бенфика проиграла Браге накануне встречи с Шахтером в Лиге Европы

23:10 25 Читати українською
Бенфика проиграла Браге накануне встречи с Шахтером в Лиге Европы
Бенфика проиграла Браге / твиттер Бенфики

В 21 туре чемпионата Португалии Бенфика потерпела минимальное поражение в поединке с Брагой.

Чемпионат Португалии, 21 тур

Бенфика – Брага – 0:1

Гол: Палинья, 45+1.

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В очередном туре португальской Примейры Бенфика на Да Луж принимала Брагу, которая ведет борьбу за выход в еврокубки. Команда Бруно Лаге уже на старте поединка имела возможность выйти вперед – Рафа Силва обокрал защитник гостей, но пробил мимо ворот из выгодной позиции. Лиссабонцы в первом тайме создали еще несколько голевых моментов, лучший из которых потерял Карлос Винисиус – бразилец пробил выше ворот после классного навеса с правого фланга.

Единственный гол в матче был забит в добавленное к первому тайму время – героем Браги стал Жоау Палинья, который отличился после подачи с углового.

Несмотря на поражение, которое стало для Бенфики третьим в текущем чемпионате Португалии, команда продолжает возглавлять турнирную таблицу. Главный конкурент "орлов", Порту, завтра сыграет свой матч 21 тура против Витории Гимараэш. В случае победы, "драконы" сократят свое отставание от Бенфики до одного очка.

Напомним, уже в четверг, 20 февраля, Бенфика сыграет против Шахтера в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

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