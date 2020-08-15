Бенфика продолжает разрывать трансферный рынок – "орлы" подписали двух форвардов, одного из которых советовали Динамо

Бенфика стала чуть ли не самым активным клубом летнего трансферного окна, оформив уже три серьезных подписания.

Новичками клуба стали два форварда – Джан-Лука Вальдшмидт (Фрайбург) и Эвертон (Гремио), информирует официальный сайт лиссабонцев. Контракты обоих игроков рассчитаны до лета 2025 года. Цена бразильца составила 20 млн евро, а немца – 15 млн.

Бенфика официально подписала Вертонгена

Эвертон становился лучшим бомбардиром Копа Америка-2019 в составе сборной Бразилии. К слову, легендарный Ривалдо советовал киевскому Динамо подписать звезду Гремио. Вальдшмидт провел довольно продуктивный сезон 2019/20 за Фрайбург – 8 голов и 3 ассиста в 24 матчах.

Напомним, Бенфика заняла второе место чемпионата Португалии, а в Лиге Европы вылетела от Шахтера на стадии 1/16 финала.

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