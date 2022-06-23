Бенфика с начала лета очень охотно продает лидеров, а на их место приглашает новых исполнителей.

Очередным новичком "орлов" стал 21-летний хавбек Энцо Фернандес из Ривера Плейта.

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Бенфика заплатит 10 млн евро за 75% прав на игрока, еще 8 млн будут предусмотрены бонусами. Полузащитник является воспитанником Ривера, хотя один год проводил в аренде за Дефенсу и Хустисию. Прошлый сезон стал для Фернандеса прорывным – 9 голов и 6 ассистов в 24 матчах.

Напомним, Бенфика уже успела продать Дарвина Нуньеса (Ливерпуль) и Эвертона (Фламенго), но пригласить Давида Нереса из Шахтера и Петара Мусу из Боавишты.

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