Португальцы на своем официальном сайте объявили о продаже Эвертона Соареша во Фламенго. Контракт вингера с бразильским клубом рассчитан на 4,5 года.

Бенфика официально подтвердила трансфер Нереса из Шахтера – в сделке прописали отступные на 100 млн евро

Сумма трансфера составила 13,5 млн евро, но с бонусами может вырасти до 16 млн евро. Также Бенфика сохраняет 10% прав на Эвертона. Таким образом, "орлам" удалось отбить 15 млн евро, которые были потрачены на другого бразильца – Давида Нереса из Шахтера.

Напомним, в 2019 году Эвертон стал победителем и лучшим бомбардиром Копа Америка, а через год перешел из Гремио в Бенфику за 20 млн евро. Европейский опыт вингера оказался посредственным – 15 голов и 18 ассистов в 93 матчах.

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