Руководство клуба высоко оценивает вклад вратаря в проект и видит в нем ключевую фигуру не только на сезон 2024/25, но и в долгосрочной перспективе, сообщает Glorioso 1904.

По информации источника, в клубе уже обсуждают возможность продления контракта с украинцем. В клубе хотят как можно быстрее закрепить Трубина новым соглашением, рассматривая его как игрока будущего, который должен оставаться в команде еще много лет.

К слову, в прошлом сезоне Анатолий провел 51 матч за Бенфику, пропустил 54 гола и 21 раз отыграл на ноль. Контракт украинца с "орлами" действует до 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 28 миллионов евро.

