Бенфика приблизилась к подписанию Вертонгена

Ян Вертонген согласовал детали контракта с Бенфикой, сообщает Sky Sports.

Тоттенхэм официально усилился хавбеком Саутгемптона

Сотрудничество между сторонами рассчитано на три года. 33-летний бельгиец достанется "орлам" бесплатно, ведь недавно у него завершился контракт с Тоттенхэмом, цвета которого игрок защищал с 2012 года. В прошлом сезоне АПЛ Вертонген провел 23 матча, в которых отличился голом и ассистом.

Напомним, донецкий Шахтер выбил Бенфику с нынешнего розыгрыша Лиги Европы на стадии 1/16 финала.

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