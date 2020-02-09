Бенфика потерпела поражение в результативной битве с Порту – бразильский форвард "орлов" пугает Шахтер очередными голами

В центральном матче 20 тура чемпионата Португалии будущий соперник Шахтера в 1/16 финала Лиги Европы встречался с Порту.

Чемпионат Португалии, 20 тур

Порту – Бенфика – 3:2

Голы: Сержиу Оливейра, 10, Алекс Теллес, 38 (пен), Рубен Диаш, 44 (автогол) – Карлос Винисиус, 18, 50.

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Сразу после стартового свистка хозяева большими силами пошли в наступление. На 10 минуте Отавинью прорвался по правому флангу и выполнил навес в район 11-метровой отметки, откуда хавбек Сержиу Оливейра эффектным ударом переправил мяч в ворота Влаходимоса. Бенфика ответила через 8 минут – Пицци с правого фланга навесил на Чикиньо, с ударом форварда справился Марчесин, но на добивании первым был Карлос Винисиус. Концовку первого тайма подопечные Бруно Лаге провалили. Сначала они привезли пенальти в свои ворота, который реализовал Алекс Теллес, а за минуту до перерыва Рубен Диаш поразил собственные ворота после прострела с фланга.

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После перерыва Порту отдал инициативу, за что мгновенно поплатился. На 50 минуте Бенфика разыграла красивую комбинацию, которую завершил Карлос Винисиус. Для бразильца голы на Драгау стали 13 и 14 в текущем чемпионате Португалии. 24-летний футболист лидирует в бомбардирской гонке лиги.

После пропущенного гола Порту начал сбивать темп игры мелкими фолами и заменами. Бенфика так и не смогла избежать поражения и позволила принципиальному сопернику сократить отставание в турнирной таблице до 4 очков. Это лишь второе поражение команды Бруно Лаге в 20-ти матчах Примейры.

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