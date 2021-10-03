Бенфика неожиданно уступила Портимоненсе в рамках 8-го тура португальского первенства. Читайте отчет о встрече на "Футбол 24".

Чемпионат Португалии 2021/22, 8-й тур

Бенфика – Портимоненсе – 0:1

Гол: Поссиньоло, 66

Начало поединка выдалось неудачным для Романа Яремчука – украинец уже на 12 минуте получил желтую карточку. Несмотря на доминирование "орлов" первый тайм завершился без голов. После перерыва Яремчук таки забил, но арбитр после просмотра VAR отменил гол, увидев офсайд у нападающего.

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А вот Портимоненсе реализовал один из своих немногочисленных моментов – Поссиньоло на 66 минуте забил единственный гол во встрече, нанеся Бенфике первое поражение в сезоне.

Что насчет Яремчука, то Роман сыграл 89 минут, уступив место на поле Эвертону. Украинец получил весьма посредственные 6,8 баллов по версии Sofascore, нанеся один удар (в створ ворот), лишь 22 касания к мячу, 1 удачная попытка дриблинга и 12 из 16 точных передач (75%).

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