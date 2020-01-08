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Бенфика получит 20 млн евро за экс-форварда Реала, который не смог отличиться даже одним голом в чемпионате Португалии

8 января 20:36 268 Читати українською
Бенфика получит 20 млн евро за экс-форварда Реала, который не смог отличиться даже одним голом в чемпионате Португалии
Рауль Де Томас / Сайт Бенфики

Бенфика продолжает свою активную деятельность на трансферном рынке.

Лиссабонский клуб близок к продаже нападающего Рауля Де Томаса в Эспаньол, сообщает A Bola.

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Бенфика рассчитывает получить за игрока 20 млн евро. Именно столько "орлы" заплатили за нападающего Реала в июле 2019 года. Старт Де Томаса в новом клубе выдался крайне неудачным – всего семь матчей в чемпионате Португалии и ни одного забитого мяча (правда, есть по одному голу в Кубке, Кубке лиги и Лиге чемпионов). Сомнительная статистика воспитанника Реала не смущает Эспаньол, и "попугаи" готовы вернуть форварда в Испанию.

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Напомним, Бенфика является соперником Шахтера в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Матчи между чемпионами Украины и Португалии состоятся 20 и 27 февраля.

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