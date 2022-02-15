Бенфика поддержала Яремчука из-за возможности вторжения России в Украину
20:27 - Читати українською
Форвард Бенфики и сборной Украины Роман Яремчук пообщался с представителями "орлов".
Руководство Бенфики пытается сделать Роману Яремчуку комфортные условия в лагере португальского клуба, сообщает A Bola.
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Представители "орлов" перестраховались, чтобы информация о возможном вторжении российских войск в Украину негативно не влияла на легионера и провели с ним разговор, где выразили полную поддержку.
В нынешнем сезоне Яремчук провел 30 матчей, в которых отличился 7-ю голами и 6-ю ассистами.
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