Форвард Бенфики и сборной Украины Роман Яремчук пообщался с представителями "орлов".

Руководство Бенфики пытается сделать Роману Яремчуку комфортные условия в лагере португальского клуба, сообщает A Bola.

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Представители "орлов" перестраховались, чтобы информация о возможном вторжении российских войск в Украину негативно не влияла на легионера и провели с ним разговор, где выразили полную поддержку.

В нынешнем сезоне Яремчук провел 30 матчей, в которых отличился 7-ю голами и 6-ю ассистами.

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