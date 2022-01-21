Бенфика победила в чемпионате Португалии: курьезный пенальти, неоднозначный Яремчук и гол его конкурента
Бенфика одолела Ароку в 19-м туре Примейра-лиги. Форвард сборной Украины принял участие в матче.
Чемпионат Португалии, 19-й тур
Арока – Бенфика – 0:2
Гол: Нуньес, 32 (пен), Рамос, 90+2
Роман Яремчук вышел со стартовых минут на противостояние с аутсайдером Примейра-лиги (17 место из 18), но в первом тайме украинец мало что создал. Зато отличился один из его конкурентов – Дарвин Нуньес. Нападающий, которого сватают в топ-клубы Европы, реализовал пенальти, забив уже 20-й гол в сезоне. Арока могла сравнивать ситуацию на табло, ведь рефери указал на 11-метровую отметку. Но Бассо подвел команду, позорно пробив.
Яремчук был малозаметен в составе "орлов". Это подтверждают и статистические данные: Роман лишь 8 раз касался мяча в первой 45-минутке. И это все было за пределами штрафной соперника!
Украинского форварда сняли с игры сразу после перерыва, выпустив вместо него Эвертона. Бенфика на 90+2 минуте еще и удвоила преимущество благодаря голу Рамоса, который 17 минут раньше появился на поле.
Победа позволила "орлам" закрепиться на третьей строчке, набрав 44 очка. Отставание от лидера Порту составляет 6 зачетных баллов, но у "драконов" еще есть поединок в запасе.
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