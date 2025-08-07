Очень равный матч

Трубин проводил свой второй официальный матч после вылета с Клубного ЧМ-2025, на котором феерил и фейлил Трубин. Перед этим Бенфика минимально победила Спортинг в Суперкубке. На поединок против Ниццы подопечные Бруну Лаже ехали в статусе фаворита, однако преимущество португальцев в коэффициентах было небольшим. Ожидалось, что гостям будет непросто.

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Впрочем, матч на Голубом берегу разочаровал. Бенфика провела полтора десятка ударов, но действительно острых эпизодов было немного. Один из двух лучших в первом тайме произошел на 7-й минуте, когда Отаменди замыкал навес с углового – мяч летел под дальнюю штангу, однако на линии его остановил Иванович. Вот только Франьо играет за лиссабонцев!

Другой шанс открыть счет на 39-й минуте упустил Павлидис. Диуф парировал его выстрел из центра штрафной, а затем еще и взял добивание с линии вратарской. Причем второй выстрел он парировал ногами, лежа на газоне.

Кроме этого, вспоминается лонгшот Шельдерупа, который летел под левую стойку. Диуф не спал. Ницца огрызнулась несколькими контратаками и нанесла 11 ударов, большинство из которых прошли до перерыва. Опять же, моментов возникало мало.

В актив гостей можно записать только лонгшот Будави (мимо левой стойки) и врывание Моффи на левый край штрафной – он завершил его выстрелом мимо ближнего угла. Оба эпизода прошли после 30-й минуты. В общем, первый тайм оказался интереснее второго, но именно после перерыва болельщики увидели голы.

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Счет был открыт на 54-й минуте. Это сделали лиссабонцы. Гол оказался довольно простым – Аурснес прорвался по правому флангу и выполнил подачу, а Иванович перепрыгнул соперника и замкнул в противоход Диуфу. 0:1!

На 88-й же минуте Бенфика удвоила свое преимущество усилиями Флорентину. Португальский опорник вколотил с дальней дистанции в ближний угол. Диуф не увидел момент удара. 0:2.

Ничего более острого во втором тайме болельщики не увидели. Финальный свисток зафиксировал победу Бенфики. Трудно сказать, насколько она была заслуженной. По ожидаемым голам у "орлов" огромное преимущество – 1,87 против 0,67 – однако 1,08 из них пришлись на гол Ивановича и момент Павлидиса.

А так по большинству показателей встреча оказалась равной. Подопечные Бруну Лаже выиграли равную встречу, а Трубин особой работы не получил. Видимо, это и есть класс. Ответный матч сыграют через неделю на Да Луж – В случае прохода в следующий раунд Бенфика встретится с Фейенордом или Фенербахче.

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