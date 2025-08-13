Бенфика и Ницца встретились в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Результат и обзор игры читайте в этой новости на "Футбол 24".

Лига чемпионов 2025/26, квалификация, 3-й раунд. Ответный матч.

Бенфика – Ницца – 2:0 (первый матч – 2:0)

Голы: Аурснес, 18, Шельдеруп, 27

Бенфика еще в первом матче оформила комфортное преимущество над Ниццей, но важно было удержать его и во второй встрече. Анатолий Трубин уже привычно получил место в воротах "орлов". Игра складывалась в пользу Бенфики, хотя ее соперникам необходимо было отыгрываться.

На 18-й минуте лиссабонцы вышли вперед. После длинной передачи Барренчеа из центра поля Шельдеруп остановил мяч на левом краю штрафной и точно отдал на Аурснеса. Тот остановил мяч первым касанием, посадив защитника на пятую точку, а вторым отправил мяч в дальний угол.

А на 27-й минуте эта же связка оформила второе взятие ворот. На этот раз после комбинации на правом краю штрафной Аурснес заметил свободного Шельдерупа на линии штрафной и выкатил тому под удар – 2:0! Ницца будто и пыталась отыграться, нанеся 10 ударов по воротам Трубина, но только один пришелся в створ. Украинец фактически не имел работы и во второй встрече, которая тоже завершилась уверенной победой 2:0 и с общим счетом 4:0 в противостоянии.

