Бенфика перед решающей битвой с Шахтером прервала серию неудач, обыграв Жил Висенте

Бенфика в гостях одолела Жил Висенте в рамках 22-го тура чемпионата Португалии. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Портуалии, 22 тур

Жил Висенте – Бенфика – 0:1

Гол: Винисиус, 15

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Бенфика наконец-то прервала свою четырехматчевую безвыигрышную серию во всех турнирах (из них – три поражения). Подопечные Бруно лаге обыграли Жил Висенте.

Винисиус, воспользовавшись пасом Таарабта, вывел гостей вперед еще в начале первого тайма. Этот гол так и остался единственным в отчетном поединке. Лиссабонцы продолжают возглавлять турнирную таблицу, набрав 57 очков. У Жил Висенте 26 пунктов и 11 позиция.

Напомним, что уже в четверг, 27 января, Бенфике предстоит провести ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против Шахтера. Первый матч этого противостояния в Харькове завершился победой "горняков" (2:1).

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