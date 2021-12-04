В матче 13-го тура "орлы" на своем поле проиграли "львам". Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Португалия, Примейра-лига, 13-й тур

Бенфика – Спортинг – 1:3

Голы: Пицци, 90+6 – Сарабия, 8, Паулиньо, 62, Матеус, 68

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Бенфика в лиссабонском дерби принимала на своем поле Спортинг. Гости усилиями Сарабии вышли вперед уже на восьмой минуте, а в середине второго тайма в течение шести минут довели счет до разгромного. "Орлам" удалось забить гол престижа лишь в добавленное время.

Украинский форвард Роман Яремчук вышел на поле после перерыва, но результативными действиями не отличился. Победа позволила Спортингу сравняться по очкам с Порту, который лидирует в турнирной таблице. Бенфика отстает от них уже на 4 пункта и с 31 баллом занимает третье место.

Уже в среду, 8 декабря, команда украинца в рамках последнего тура группового турнира Лиги чемпионов будет принимать Динамо. Киевляне потеряли любые шансы на евровесну, так что этот поединок будет для "бело-синих" матчем престижа. Начало встречи в 22:00.

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