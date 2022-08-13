Бенфика обыграла Каса Пию в матче 2-го тура чемпионата Португалии. Читайте отчет о встрече на Футбол 24.

Чемпионат Португалии 2022/23, 2-й тур

Касса Пио – Бенфика – 0:1

Гол: Рамуш, 59

Удаление: Отаменди, 90+2, (Бенфика)

"Орлы" минимально одолели Каса Пию в преддверии матча с Динамо в рамках Лиги чемпионов. Лиссабонцы прогнозированно больше владели инициативой, но забили лишь однажды – Гонсалу Рамуш сумел закатить мяч в ворота после того, как защитник перехватил передачу от Рафы Силвы.

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Свое время получил и Роман Яремчук, отыгравший заключительные полчаса. Бенфика доигрывала матч в меньшинстве, поскольку Отаменди в компенсированное время получил вторую желтую карточку.

Эта победа позволила Бенфике возглавить турнирную таблицу, набрав 6 очков за 2 тура. 17 августа лиссабонцы встретятся с Динамо в первом матче квалификации в групповой этап Лиги чемпионов, начало в 22:00.

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