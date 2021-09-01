Нападающий Бенфики Карлос Винисиус перебрался в ПСВ, сообщает официальный сайт нидерландского клуба.

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Бразилец стал футболистом ПСВ на правах аренды, соглашение рассчитано на два года с опцией последующего выкупа Карлоса. Стоит отметить, недавно Бенфика в тяжелом противостоянии выбила ПСВ из плей-офф Лиги чемпионов.

В прошлом сезоне Винисиус защищал цвета Тоттенхэма, за который выступал на правах аренды. За лондонцев Карлос провел 22 матча во всех турнирах, забив 10 мячей.

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