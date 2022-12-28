Ожидается, что совсем скоро появится официальное объявление об отставке. Сегодня команда не провела утреннюю тренировку. Это было решением клуба, а не тренерского штаба, сообщает Record.

Яремчук может остаться без тренера уже на этой неделе – Бенфика испортит планы "предателю" из сборной Польши

По информации издания, руководство дало игрокам указание возвращаться по домам. После возобновления тренировочных сессий занятиями будет руководить наставник второй команды Нельсон Вериссимо.

Напомним, Жорже Жезуш во второй раз возглавил Бенфику прошлым летом. Однако опытный специалист не сумел наладить атмосферу в команде и разругался с футболистами. После ухода из Бенфики Жезуш вернется в Бразилию, где у него есть несколько предложений.

Діти, ялинки й... середній палець: як Роналду, Мессі, Лєвандовскі та інші зірки святкували Різдво