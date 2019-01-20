Бенфика отклонила бешеное предложение Ливерпуля относительно своего таланта Фелиша

Португальская Бенфика не намерена отпускать своего юниора Жоау Фелиша в английский Ливерпуль.

Боссы "орлов" отклонили предложение "красных" в размере 61 млн фунтов, сообщает Correio da Manha.

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Интерес к атакующему хавбеку Фелишу, кроме Ливерпуля, также проявляют Манчестер Сити, французские Пари Сен-Жермен и Монако, а также испанская Барселона. Однако, на все их предложения Бенфика якобы ответила отказом. Клаусула 19-летнего таланта составляет 105 млн фунтов.

В сезоне 2018/19 Жоау Фелиш дебютировал в основном составе лиссабонцев и уже провел в Примейре 10 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 1 результативную передачу. Еще 4 поединка (2 гола) он провел в Кубке Португалии и Кубке лиги, а в Лиге чемпионов трижды появлялся на поле.

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