Бенфика на своем официальном сайте подтвердила возвращение Ренату Санчеса в ПСЖ. Лиссабонский клуб не стал продлевать аренду или выкупать чемпиона Европы из-за его хронических травм.

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В сезоне 2024/25 Санчес провел за "орлов" 21 матч и забил 1 гол. Он выиграл с командой Кубок Лиги. Ренату попытался перезагрузить карьеру в родном клубе – именно в составе Бенфики он дебютировал во взрослом футболе. Однако с тех пор, как он перебрался в ПСЖ на полноценной основе, его карьера пошла на спад.

Напомним, что в 2016 году Санчес выиграл Евро в составе сборной Португалии.