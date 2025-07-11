Бенфика на своем официальном сайте объявила о подписании Обрадора. Левый защитник заключил с "орлами" контракт до лета 2030 года. "Я отдам все, отдам свою жизнь за эту футболку. Пусть фанаты поддерживают нас в каждой игре", – отметил он.

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Обрадор является воспитанником Реала и проходил летнюю предсезонную подготовку 2024 года в составе "бланкос". После этого мадридский клуб отдал Рафаэля в аренду Депортиво – Игрок провел 33 матча во всех турнирах.

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