Бенфика осуществила топ-трансфер – Трубин стал одноклубником экс-защитника Реала
11 июля 23:35 - Читати українською
Левый защитник Реала Рафаэль Обрадор перешел из Реала в Бенфику.
Бенфика на своем официальном сайте объявила о подписании Обрадора. Левый защитник заключил с "орлами" контракт до лета 2030 года. "Я отдам все, отдам свою жизнь за эту футболку. Пусть фанаты поддерживают нас в каждой игре", – отметил он.
Бенфика завершает трансфер защитника Реала – Трубин в ожидании топ-усиления
Обрадор является воспитанником Реала и проходил летнюю предсезонную подготовку 2024 года в составе "бланкос". После этого мадридский клуб отдал Рафаэля в аренду Депортиво – Игрок провел 33 матча во всех турнирах.
ПСЖ вышел в финал Клубного ЧМ-2025, устроив скоростной разгром Реала – Дембеле оформил гол+пас
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter