Бенфика разошлась миром с Эшторилом в поединке 10-го тура португальского первенства. Читайте отчет о встрече на Футбол 24.

Чемпионат Португалии 2021/22, 10-й тур

Эшторил – Бенфика – 1:1

Голы: Росьер, 90 – Вериссимо, 2

Лиссабонцы вышли вперед уже на 2 минуте встречи – отличился Вериссимо с передачи Жоау Мариу. Первая половина завершилась с минимальным преимуществом Бенфики, а Жезуш решил сберечь силы Яремчука перед матчем Лиги чемпионов против Баварии, выпустив на поле Гонсало Рамоса. Довести игру до победного конца не удалось – Росьер на 90 минуте сравнял счет, приведя "орлов" ко второй потере очков в первенстве.

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Что касается выступления Яремчука, то украинец получил посредственные 6,5 балла по версии Sofascore. Украинец нанес одну попытку удара (заблокированную), осуществил 16 касаний мяча, отдал лишь 6 передач (4 из которых точные) и сделал один ключевой пас.

Таким образом, Бенфика опустилась на второе место в чемпионате с 25 очками – команду Яремчука обогнал Порту (26 пунктов). Эшторил же остался на четвертой строчке.

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