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Бенфіка орендувала захисника Севільї

11:33 19 Читати українською
Бенфіка орендувала захисника Севільї
Себастьян Коршія / Фото ФК Севілья

Захисник Себастьян Коршія відтепер захищатиме кольори Бенфіки.

Бенфіка досягла домовленості з Севільєю щодо оренди захисника Себастьяна Коршія, повідомляє офіційний сайт португальського клубу.

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27-річний футболіст успішно пройшов медобстеження і став гравцем Бенфіки. Угода розрахована на рік з можливістю подальшого викупу.

У минулому сезоні чемпіонату Іспанії Коршія провів 20 матчів у складі Севільї, також допоміг іспанському клубу обіграти угорський Уйпешт в кваліфікації Ліги Європи.

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