Бенфіка орендувала захисника Севільї

Испания — 10:51 207
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Зинченко – один из приоритетных вариантов Бетиса на трансферном рынке: все о вероятном переходе украинца в Примеру
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Ворскла дожала Мариуполь благодаря автоголу и поднялась на 4 местаУкраина — 19 авг 149
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Карпаты вырвали ничью на поле Десны в дебютном матче МораишаУкраина — 19 авг 647
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"Какого черта Ярмоленко не в основе – он должен выйти на Арсенал": фанаты Вест Хэма отреагировали на игру украинца в АПЛАнглия — 19 авг 2065
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Зинченко снова не попал в заявку Манчестер Сити – на этот раз на матч с ХаддерсфилдомАнглия — 19 авг 196
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