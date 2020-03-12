Бенфика заплатила большую сумму за талантливого бразильца, на которого охотился Шахтер

Уже летом Педринью станет полноценным игроком одного из лидеров чемпионата Португалии.

Полузащитник бразильского Коринтианса Педринью продолжит карьеру в Бенфике, сообщает официальный сайт португальского клуба.

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21-летний футболист присоединится к своей новой команде летом. Бразилец обошелся "красным" в 20 млн евро плюс бонусы – соглашение заключено до 2025 года. Португальцы прописали в контракте клаусулу в размере 120 млн евро.

Напомним, ранее на игрока претендовали Шахтер и дортмундская Боруссия, однако сам футболист выбрал вариант с переходом в Бенфику.

В текущем сезоне на счету бразильца 5 голов и 4 результативные передачи в 28 матчах местного чемпионата.

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