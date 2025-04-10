Бенфика камня на камне не оставила от второлигового Тирсенсе в первом полуфинале Кубка Португалии 2024/25. Результат и обзор игры в этой новости на "Футбол 24".

Кубок Португалии 2024/25, первый матч

Тирсенсе – Бенфика – 0:5

Голы: Жоау, 16, (аг.), Рего, 26, Престианни, 67, Кабрал, 72, Шельдруп, 84

Бенфика вышла на игру в составе, далеким от основного. Большинство звезд команды (в частности, и Трубин) либо попали в запас, либо вообще не были заявлены на игру. Это не помешало еще в первом тайме оформить комфортное преимущество против аутсайдера. Жоау отметился автоголом на 16-й минуте, а еще через 10 минут Рего удвоил перевес (ассистировал Шельдеруп).

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Во второй половине "орлы" добили соперника. Престианни и Кабрал забили по голу после выхода на замену (первому ассистировал Шельдеруп), а в конце игры норвежец к дублю из ассистов добавил гол.

К слову, командам предстоит провести еще и второй полуфинал – запланирован он на 23 апреля, начало в 18:00. В другом полуфинале Спортинг уверенно победил Риу Аве (2:0).

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