Бенфика объявила о переходе нападающего Марселя Неманьи Радоньич на своем официальном сайте.

Конкурент Яремчука официально покинул Бенфику

Отмечается, что форвард перебрался в Бенфику на правах аренды до конца сезона 2021/22. Сообщалось, что "орлы" имеют право выкупа в размере 8 млн евро.

К слову, в прошлом сезоне серб провел за Марсель 27 матчей, записав в свой актив 3 гола и 3 ассиста. Основная позиция Радоньича – левый вингер, но также он может сыграть справа и на позиции центрфорварда.

Бенфика вырвала победу и вышла в лидеры чемпионата – гол Яремчука отменили, украинец стал худшим в команде