Бенфика объявила о трансфере нового конкурента Яремчука
14:29 - Читати українською
Бенфика продолжает усиливать атакующее звено в текущее трансферное окно.
Бенфика объявила о переходе нападающего Марселя Неманьи Радоньич на своем официальном сайте.
Конкурент Яремчука официально покинул Бенфику
Отмечается, что форвард перебрался в Бенфику на правах аренды до конца сезона 2021/22. Сообщалось, что "орлы" имеют право выкупа в размере 8 млн евро.
К слову, в прошлом сезоне серб провел за Марсель 27 матчей, записав в свой актив 3 гола и 3 ассиста. Основная позиция Радоньича – левый вингер, но также он может сыграть справа и на позиции центрфорварда.
Бенфика вырвала победу и вышла в лидеры чемпионата – гол Яремчука отменили, украинец стал худшим в команде
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