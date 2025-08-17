Бенфика сыграла в первом для себя матче в новом чемпионате Португалии. Результат и обзор встречи читайте в этой новости на "Футбол 24".

Бенфика стартовала в сезоне 2025/26 чемпионата Португалии в матче 2-го тура – игра против Риу Аве была перенесена из-за участия в квалификации Лиги чемпионов. Место в старте получил и Анатолий Трубин. "Орлы" ожидаемо захватили мяч под свой контроль, но первый опасный момент создала Эштрела. Болгарский защитник Чернев после розыгрыша стандарта пробил выше ворот. Бенфика ответила чуть неточным ударом Аурснеса – мимо стойки!

До перерыва пришлось вступить в игру и Трубину. Украинец потащил опасный выстрел Гастау из-за пределов штрафной, переведя мяч в стойку, после чего снаряд вылетел на угловой. В целом, преимущество Бенфики было ощутимо лишь в контроле мяча, а вот по ударам Эштрела даже превосходила.

После перерыва классную возможность упустил Годой, который едва не воспользовался ошибкой Трубина. Украинец отразил перед собой удар Кабрала со штрафного, а вот добивание головой с нескольких метров получилось неточным. А на 58-й минуте "орлы" заработали право на пенальти: Чернев потянул Ивановича за футболку, а сербский форвард Бенфики завалился. Павлидис хладнокровно реализовал 11-метровый.

На 80-й минуте Иванович едва не удвоил преимущество, но теперь уже Ренан Рибейру совершил сногсшибательный сейв и спас от второго пропущенного мяча. А на 90-й минуте Кикаш едва не вырвал ничью для Эштрелы после ошибки защитника и паса с левого фланга. Нападающий выскочил один на один с Трубиным и в касание перебросил его, но чуть выше ворот.

Ричарда Риоса вынужденно заменил Бруну Лаже, который сел на газон после столкновения головами с оппонентом (в том эпизоде Трубин едва не получил желтую, потому что что-то объяснял судье). Родриго Пиньо мощным ударом со штрафного едва не шокировал Анатолия, но просвистел мимо дальней штанги! Бенфика ответила слабой попыткой Араужу, которая стала последней в этой игре – победа Бенфики со счетом 0:1.

