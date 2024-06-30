Руслан Ротань продолжает определяться с заявкой олимпийской сборной Украины – не все клубы готовы отпускать своих игроков.

Бенфика направила в УАФ повторное письмо, в котором сообщила об отказе отпустить Анатолия Трубина на Олимпиаду, сообщает ТаТоТаке.

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Отмечается, что "орлы" отпустят на Олимпиаду другого голкипера, Лео Кокубо. А оставаться с резервистом Самуэлем Соарешем и юным Андре Гомешом лиссабонцы не намерены.

Таким образом, пока Руслан Ротань имеет трех кандидатов на поездку: Кирилл Фесюн (Шахтер), Георгий Ермаков (Александрия) и Яков Кинарейкин (СК Днепр-1). Под вопросом Руслан Нещерет, ведь Динамо еще не приняло решение по нему.

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