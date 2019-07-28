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Бенфика назвала Манчестер Юнайтед цену на Рубена Диаша

20:03 82 Читати українською
Бенфика назвала Манчестер Юнайтед цену на Рубена Диаша
Рубен Диаш / Фото Metro

Бенфика не намерена дешево отпускать защитника сборной Португалии Рубена Диаша.

В лагере португальского гранда требуют от потенциальных покупателей Диаша не менее 66 млн евро, именно столько составляет клаусула игрока, сообщает O Jogo.

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Бенфика уже отклонила запрос Манчестер Юнайтед о трансфере 22-летнего защитника, поскольку предложенная сумма была значительно ниже. Такой же ответ получил и Вулверхэмптон.

В прошлом сезоне чемпионата Португалии Диаш провел 32 матча, в которых отметился тремя голами и ассистом.

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Трансферы Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон Вулверхэмптон Бенфика Бенфика Португалия Рубен Диаш Рубен Диаш
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