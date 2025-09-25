"Бенфика имеет лишь одного игрока, который действительно способен принимать мяч в глубоких и компактных защитных блоках: это именно футболист сборной Украины (прим. – Георгий Судаков), подписанный из Шахтера.

Судаков и Трубин получили оценку от португальских СМИ – в игре одного из украинцев нашли проблему

Даже Люкебакио, чей дебют вызвал такой же энтузиазм, как свежая вода в пустыне, является игроком, который создает преимущество на флангах.

Это, конечно, помогает, добавляя вертикальности, которой также не хватает, но в таких контекстах критически важно уметь разрушать стратегию соперника изнутри", – отметило издание A Bola.

Напомним, Георгий Судаков за Бенфику сыграл в четырех матчах. В активе украинца два гола и одна результативная передача.

