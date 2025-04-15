Бенфика хочет подписать опытного голкипера, сообщает Glorioso 1904. Португальский клуб ищет конкурента для основного вратаря команды, Анатолия Трубина.

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Отмечается, что президент Бенфики Руй Кошта настроен подписать нового голкипера в летнее трансферное окно. Кошта считает, что более опытный вратарь помог бы Трубину повысить свой уровень. Сейчас запасным кипером "орлов" является 22-летний Самуэл Соареш.

Напомним, в нынешнем сезоне Анатолий Трубин провел 42 матча за Бенфику, в которых пропустил 45 голов, еще в 17 поединках сыграл "на ноль". Контракт украинца с клубом рассчитан до 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 25 миллионов евро.

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