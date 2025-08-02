Браим Диас попал в сферу интересов Бенфики, информирует CNN Portugal. Сообщается, что лиссабонский клуб хотел бы арендовать игрока. Бенфика уже предприняла попытки в этом направлении – "орлы" попытались узнать требования "бланкос".

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Браим Диас часто выходил на поле в прошлом сезоне, хотя в основном на замену: 56 игр, шесть голов и семь результативных передач. Он перешел из Манчестер Сити в 2018 году за 17 миллионов евро. Марокканскому игроку 25 лет, его контракт действует до 2027 года.

Напомним, что ранее Бенфику на правах свободного агента покинул Анхель Ди Мария.

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