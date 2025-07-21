Бенфика готова продать Трубина, чтобы попытаться вернуть в Лиссабон Жоау Феликса, сообщает Glorioso1904 со ссылкой на Correio da Manhã.

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Отмечается, что потенциальная выручка с трансфера украинского вратаря может стать ключевой в реализации трансфера Феликса. Трубина оценивают в 28 миллионов евро, а средства с его продажи могут пойти не только на подписание нападающего Челси, но и на трансфер хавбека Палмейраса Ричарда Риоса и правого вингера. В случае продажи Анатолия основным голкипером должен стать Самуэл Соареш. Стоит добавить, что Шахтеру достанется 40% от продажи украинца из Бенфики.

Добавим, что Трубин провел 51 матч за Бенфику в прошлом сезоне, в 21 из которых удержал ворота на замке, пропустив всего 54 гола.

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