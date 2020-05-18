Бенфика готова перехватить Пакета – хавбек Милана имеет вариант с Фиорентиной

Полузащитник итальянского Милана Лукас Пакета может покинуть Сан-Сиро в ближайшее трансферное окно.

Бенфика и Фиорентина поборются за хавбека "россонери", утверждает Calciomercato.

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Пакета до сих пор не освоился в Милане и итальянский гранд готов рассмотреть вариант с арендой бразильца. "Фиалки" готовы взять 22-летнего исполнителя, которого называют "новым Кака", на 2 сезона. Зато лиссабонцы надеются обменять на Пакета трансферную цель миланцев из Бенфики – Флорентину Луиса – с доплатой.

Сам бразилец склоняется к варианту с переездом на Да Луж. Милан, правда, окончательно прощаться с полузащитником пока не намерен.

В нынешнем сезоне Лукас Пакета провел 19 матчей во всех турнирах, в которых оформил 1 ассист.

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