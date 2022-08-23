Бенфика в рамках второго матча плей-офф квалификации Лиги чемпионов принимает киевское Динамо. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Ответный матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА между Бенфикой и Динамо пройдет в Лиссабоне на стадионе "Да Луж". Роман Яремчу начнёт матч на скамейке запасных. Цыганков и Попов отсутствуют из-за травм. Первая встреча завершилась победой португальцев со счётом 2:0.

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Поединок стартует в 22:00 по киевскому времени. Видеотрансляция встречи доступна на "MEGOGO", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".

Стартовые составы

Бенфика: Влаходимос – Жилберту, Отаменди, Морату, Гримальдо – Флорентину, Энцо Фернандес – Нерес, Р. Силва, Жоау Мариу – Гонсало Рамуш

Запасные: Элтон, Бах, Ристич, А. Силва, Вертонген, Паулу Бернардо, Уайгль, Шикинью, Диого Гонсалвеш, Муса, Яремчук, Араухо

Динамо: Бущан – Кендзера, Забарный, Сирота, Вивчаренко – Сидорчук, Шапаренко – Караваев, Буяльский, Шепелев – Беседин

Запасные: Бойко, Нещерет, Бурда, Гармаш, Кравченко, Тымчик, Дубинчак, Боль, Ванат, Яцик, Царенко, Антюх

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